Mittlerweile 27 Tote und 15 Vermisste nach Erdrutsch in Indonesien

Nach einem Erdrutsch an einer illegalen Goldmine in Indonesien am vergangenen Samstag ist die Zahl der Toten auf mindestens 27 gestiegen.

Bislang 27 Tote nach Erdrutsch geborgen Im Laufe der einwöchigen Such- und Rettungsarbeiten seien 27 Leichen geborgen worden, sagte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde der Provinz Gorontalo am Samstag. Die Suche nach 15 Vermissten werde nun eingestellt. Der Erdrutsch hatte sich am vergangenen Wochenende nach heftigen Regenfällen in einem abgelegenen Dorf im Bezirk Bone Bolango auf der Insel Sulawesi ereignet. An der Suchaktion waren hunderte Polizisten und Soldaten beteiligt. Sie konnten die Unglücksstelle nur zu Fuß erreichen, da mehrere Brücken eingestürzt waren. Bei den Opfern handelte es sich nach Behördenangaben um Minenarbeiter und um Menschen, die in Nähe der Mine Verkaufsstände betrieben hatten.

Risiko zur Regenzeit in Indonesien In Indonesien kommt es häufig zu Erdrutschen, besonders in der Regenzeit. Im Mai waren bei Erdrutschen und Überschwemmungen in der Provinz Süd-Sulawesi mindestens 15 Menschen gestorben. Zudem werden in dem an Bodenschätzen reichen Land in Südostasien zahlreiche nicht zugelassene Minen betrieben. Auch in aufgegebenen Minen schürfen Einheimische ohne die notwendige Sicherheitsausrüstung nach Gold.