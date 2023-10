Indien: Explosionen in Böllerfabriken forderten mindestens elf Tote

Bei Explosionen in zwei Böllerfabriken in Indien sind mindestens elf Menschen getötet worden. Beide Vorfälle hätten am Dienstag in dem Distrikt Virudhunagar im Bundesstaat Tamil Nadu stattgefunden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Einige Opfer seien direkt vor Ort gestorben, andere seien später ihren Verletzungen erlegen, hieß es.