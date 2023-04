Indien: Ex-Politiker und Bruder live im Fernsehen erschossen

Indien. In der nördlichen Millionenstadt Prayagraj haben als Journalisten getarnte Schützen einen ehemaligen Parlamentsabgeordneten und dessen Bruder während laufender Kameras erschossen, als diese von der Polizei in Handschellen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Drei Täter eröffneten dem 61-jährigen Atiq Ahmed und seinem Bruder Ashraf das Feuer, während diese ein Interview gaben. „Die Angreifer wurden festgenommen und werden derzeit befragt“, sagte ein Polizeivertreter. Lokalen Medienberichten zufolge trug einer der Bewaffneten eine Fernsehkamera und ein anderer ein Mikrofon mit dem Logo eines Fernsehsenders.