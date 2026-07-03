Nach 30 Jahren: Indien will „Green Boots“ vom Everest bergen

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Indiens Regierung will die Leiche eines vor 30 Jahren gestorbenen Bergsteigers von der Todeszone des Mount Everest in mehr als 8.000 Meter Höhe bergen. Bei dem Mann handle es sich um ein ehemaliges Mitglied der Indo-Tibetischen Grenzpolizei (ITBP), berichteten die Zeitung The Tribune und andere indische Medien. Der Inder sei 1996 während einer ITBP-Expedition am höchsten Berg der Erde gestorben. Drei Mitglieder der Gruppe hatten nach der Expedition als vermisst gegolten.

„Green Boots“ Die Leiche erlangte in Bergsteigerkreisen traurige Berühmtheit. Wegen der grünen Stiefel an den Füßen wird sie auch „Green Boots“ genannt - sie wurde quasi zur Wegmarke für viele Bergsteiger auf tibetischer Seite. Wie manch andere Tote am 8.849 Meter hohen Berg blieb sie dort in Sichtweite der Route liegen. Wie aus einer Ausschreibung der indischen Regierung vom Juni hervorgeht, soll bis zum September eine „Agentur“ beauftragt werden, um die sterblichen Überreste des Mannes mit dem Namen Dorje Morup alias „Green Boots“ zu bergen.

Gut 30 Jahre lang wurde den Berichten zufolge über die Identität des Toten spekuliert. Die Ausschreibung legt laut „The Tribune“ nahe, dass sich die Grenzpolizei, die dem indischen Innenministerium unterstellt ist, jetzt wegen der Identität sicher ist. Wie die Medienplattform „The Better India“ unter Berufung auf amtliche Dokumente berichtete, half eine DNA-Analyse, das Rätsel zu lüften. Bergung birgt Risiken Doch ob die Leiche in den nächsten Monaten wirklich geborgen werden kann, gilt als unklar. Die Bergung erfordere angesichts der Risiken für Auf- und Abstieg mindestens sechs erfahrene Bergsteiger aus der nepalesischen Volksgruppe der Sherpas, berichtete „The Tribune“. Da die Leiche in einer Felsnische auf tibetischer Seite des Everest liege, müssten die chinesischen Behörden dem Vorhaben erst noch zustimmen.