Wieder aufgetaucht: Bergführer war sechs Tage am Mount Everest vermisst

Ein sechs Tage lang auf dem Mount Everest vermisster und bereits für tot gehaltener Bergführer ist wieder aufgetaucht. Der erfahrene Sherpa Hillary Dawa sei lebend in der Nähe des Basislagers gefunden worden, wohin er auf eigene Faust zurückgekehrt sei, erklärten Behördenvertreter am Donnerstag. "Er kroch den Berg hinunter", sagte Pemba Sherpa, Leiter des Reiseanbieters 8K Expeditions, der die Rettungsmaßnahmen koordinierte. Ein Hubschrauber habe ihn in ein Spital gebracht.

Der Vermisste wurde Donnerstagfrüh vom Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) in der Nähe des Basislagers gefunden. Das nepalesische Team hilft bei der Routenführung am Berg und beseitigt zurückgelassenen Müll.