"In der Weihnachtsbäckerei"-Komponist hat noch nie Kekse gebacken

Zuckowski gehört zu den berühmtesten Interpreten von Weihnachtsliedern, "In der Weihnachtsbäckerei" ist eines seiner bekanntesten Lieder.

"Das Lied entstand zur besten Weihnachtsbäckerzeit, an einem Adventsabend", sagt Zuckowski. Er sei in Bochum auf einem Konzert gewesen. "Danach habe ich vom Parkplatz aus mit einem Autotelefon meine Familie angerufen. Ich hörte schon am Geklapper, dass gebacken wird. Auf der Heimfahrt habe ich begonnen, mir das Lied zusammenzureimen."

Als er zu Hause angekommen sei, sei das Lied fertig gewesen. "Ich habe das dann in der Küche uraufgeführt." Seit Ende November ist das Musical "Die Weihnachtsbäckerei" mit Liedern aus dem Repertoire Zuckowskis auf Tournee.