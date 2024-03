In britischen Palästen müssen 1.600 Uhren umgestellt werden

Zum Beginn der Sommerzeit müssen an diesem Wochenende hunderte Uhren in den Palästen der britischen Königsfamilie umgestellt werden. Es gibt in den offiziellen Residenzen von König Charles III. (75) mehr als 1.600 Uhren, darunter Spieluhren, astronomische Uhren und Miniaturuhren, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den Royal Collection Trust meldete.

Allein Schloss Windsor beherbergt demnach 450 Uhren. Im Buckingham-Palast und dem St.-James's-Palast in London sind es 350. In der offiziellen Residenz des britischen Königs in Schottland, Holyroodhouse in Edinburgh, sind es 50.

Zuständig für die Umstellung sind PA zufolge drei Restauratoren, die dafür das Wochenende nutzen. Die britische Sommerzeit (BST) beginnt an diesem Sonntag um 1.00 Uhr, wenn die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden.