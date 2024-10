Während sich Florida auf Hurrikan "Milton" vorbereitet, könnte ein tropischer Sturm auch in Europa für starke Unwetter sorgen. "Kirk" war zu Anfang ein großer Hurrikan, der sich am Wochenende zwischen den Bermudas in der Karibik und den Azoren im mittleren Atlantik bewegte. Kurzzeitig erreichte dieser sogar die Kategorie 4 auf der Saffir-Simpson-Skala, bevor er sich zu einem "kräftigen nordatlantischen Sturm" entwickelte, wie Euronews berichtet.