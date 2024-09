Wetter-Moderator rettet Frau während TV-Livesendung

Bob Van Dillen arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Wetter-Moderator. Eine Situation wie jene am Freitagabend hat der US-Amerikaner in den zwei Jahrzehnten allerdings nicht erlebt.

Der Meteorologe war am besagten Abend mit einem Team des TV-Senders Fox in der Nähe von Atlanta unterwegs. Sie wurden hingeschickt, um live vor Ort über den Hurrikan "Helene" zu berichten.

Also stellte sich Van Dillen im strömenden Regen auf eine überflutete Straße, das Mikro in der Hand, eine durchnässte Kappe auf dem Kopf. Während der 51-Jährige über die dramatische Lage in dem Ort berichtet, sind plötzlich panische Hilferufe aus dem Hintergrund zu hören. Sie kamen von einer Frau, die in einem zur Hälfte im Wasser versunkenen Auto gefangen war.

Später erzählte er in einem Interview, wie die Rettungsaktion, die TV-Kameras festhielten, abgelaufen ist: "Ich nahm meine Brieftasche aus der Hose, watete hinein, bis zur Brust. Sie saß im Auto, war noch angeschnallt. Das Wasser stieg tatsächlich und drang bis ins Auto, sodass sie fast bis zum Hals untergetaucht war." Van Dillen befreite die Frau von ihrem Sicherheitsgurt und brachte sie huckepack in Sicherheit.

Sturm "Helene" forderte mindestens 100 Tote

Durch den Sturm "Helene" im Südosten der USA sind nach Angaben der US-Behörden inzwischen mindestens hundert Menschen ums Leben gekommen. Allein im besonders stark betroffenen Bundesstaat North Carolina wurden 39 Todesopfer registriert, wie die örtlichen Behörden Montagfrüh mitteilten. Weitere 25 Todesopfer gab es in South Carolina, 17 in Georgia, 14 in Florida, vier in Tennessee und ein Todesopfer in Virginia.

"Helene" war am Donnerstagabend (Ortszeit) als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde an der Golfküste im Nordwesten des Bundesstaats Florida auf Land getroffen. Medien sprachen vom stärksten Hurrikan, der je die Region Big Bend erreicht habe. Big Bend ("Große Krümmung") bezeichnet den Küstenabschnitt, wo der nordamerikanische Kontinent in die Halbinsel Florida übergeht.