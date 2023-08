Hurrikan „Hilary“ steuert auf Mexiko und Kalifornien zu

Vor der Ankunft des starken Pazifik-Hurrikans "Hilary" sind in Mexiko mehr als 18.000 Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt worden. Der Wirbelsturm werde voraussichtlich am frühen Sonntagmorgen auf der Halbinsel Baja California auf Land treffen, teilte der mexikanische Wetterdienst am Freitag mit. Auch Südkalifornien in den USA müsse sich auf "lebensbedrohliche und möglicherweise katastrophale Überschwemmungen" einstellen, warnte das US-Hurrikanzentrum in Miami. "Hilary" könne dort mehr Regnen auslösen als sonst in einem ganzen Jahr falle.

"Hilary" erreichte nach Angaben der US-Behörde am Freitag vor der Nordwestküste Mexikos die Kategorie vier von fünf. Am Freitagabend befand sich der Hurrikan rund 495 Kilometer südwestlich von der touristischen Küstenstadt Cabo San Lucas mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde. Ausläufer des Sturms breiteten sich bereits über den südlichen Teil von Baja California aus.

➤ Mehr lesen: Mexiko: Ältester Teil der Maya-Ruinen Chichén Itzá für Besucher freigegeben