Schwankungen in der Intensität seien wahrscheinlich. "Milton" werde aber voraussichtlich ein "extrem gefährlicher" Hurrikan sein, wenn er am Mittwochabend die Westküste von Florida erreiche, so das Hurrikanzentrum. Es hatte "Milton" bereits am Montag mit der Kategorie fünf eingestuft, zuvor am Dienstag jedoch auf die Stärke vier herabgestuft.

Meteorologe beginnt zu weinen

Wie gefährlich und besorgniserregend der Hurrikan tatsächlich ist, zeigt auch eine Szene, die sich im US-TV abspielte. Der Meteorologe John Morales sprach in einer Sendung auf NBC 6 South Florida über die drohende Katastrophe. "Es ist einfach ein unglaublicher, unglaublicher, unglaublicher Hurrikan. Der Druck ist in zehn Stunden um 50 Millibar gefallen."