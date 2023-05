Huhn legte U-Bahnstation in Mexico-City lahm

Ein Federtier mit einem offenbar ausgeprägten Freiheitsdrang beschäftigte Einsatzkräfte in Mexico City. In der Hauptstadt Mexikos wurde am Montag eine U-Bahnlinie von einem frei laufenden Huhn lahmgelegt.

In der U-Bahnstation Centro Médico nahe dem Stadtzentrum, in der die Henne seine Flucht wagte, musste der Storm abgeschaltet werden, wie mehrere Medien berichten.

Ein Video der Verkehrsbetriebe zeigt Beamte des Zivilschutzes und Verkehrsbedienstete ausgerüstet mit Schutzhelmen, Besen, Jacken und Müllsäcken bei dem Versuch, das flüchtige Tier einzufangen.