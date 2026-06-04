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Kanada

Sturm fegt Hüpfburg weg: Mädchen (3) stirbt nach Unglück

Nachdem ein schweres Gewitter eine Hüpfburg in einem Park durch die Luft geweht hatte, wurde ein Mädchen schwer verletzt. Das Kind verstarb kurz darauf.
04.06.2026, 08:18

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Kinder springen barfuß auf einer bunten Hüpfburg.

Ein Mädchen ist in Kanada bei einem tragischen Unfall in einem Park an seinen schweren Verletzungen gestorben. Diese wurden durch einen Unfall mit einer Hüpfburg verursacht, die durch einen Windsturm durch die Luft geschleudert wurde. 

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Mädchen stirbt nach Hüpfburg-Unfall

Der Unfall ereignete sich laut Montreal Gazette und The New York Times am 31. Mai im LaSalle Park in Montreal, wo eine Kirchenveranstaltung stattgefunden hat. Als am Nachmittag ein starker Sturm aufkam, wurden mehrere aufblasbare Spielbereiche durch die Luft geschleudert, darunter auch die Hüpfburg. Insgesamt elf Menschen, darunter sieben Erwachsene und vier Kinder, wurden durch den Unfall verletzt

Die Einsatzkräfte trafen gegen 16:35 Uhr im Park ein. Ein dreijähriges Mädchen namens Ava Ciampini wurde so schwer verletzt, dass es kurze Zeit später seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. 

Spenden für trauernde Familie gesammelt

Die Bürgermeisterin Nancy Blanchet teilte ein Statement in ihrer Instagram-Story, nachdem der Tod des Mädchens bestätigt wurde: "Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Schmerz ihr [Anm. d. Red.: Eltern des Mädchens] durchmachen müsst." Nachdem sie ihr Beileid der Familie ausgesprochen hat, heißt es weiter: "In LaSalle kennen wir uns alle, sei es eng oder aus der Ferne. In solchen Momenten ist die gesamte Gemeinschaft zutiefst erschüttert und teilt Ihren Schmerz."

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Für die Familie Ciampini wurde ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet, damit die Beerdigungskosten für ihre Tochter beglichen werden können. Die Eltern der Verstorbenen haben auch noch einen kleinen Sohn. Mittlerweile wurden mehr als 290.000 Euro gespendet. 

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