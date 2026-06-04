Ein Mädchen ist in Kanada bei einem tragischen Unfall in einem Park an seinen schweren Verletzungen gestorben. Diese wurden durch einen Unfall mit einer Hüpfburg verursacht, die durch einen Windsturm durch die Luft geschleudert wurde.

Mädchen stirbt nach Hüpfburg-Unfall

Der Unfall ereignete sich laut Montreal Gazette und The New York Times am 31. Mai im LaSalle Park in Montreal, wo eine Kirchenveranstaltung stattgefunden hat. Als am Nachmittag ein starker Sturm aufkam, wurden mehrere aufblasbare Spielbereiche durch die Luft geschleudert, darunter auch die Hüpfburg. Insgesamt elf Menschen, darunter sieben Erwachsene und vier Kinder, wurden durch den Unfall verletzt.

Die Einsatzkräfte trafen gegen 16:35 Uhr im Park ein. Ein dreijähriges Mädchen namens Ava Ciampini wurde so schwer verletzt, dass es kurze Zeit später seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag.