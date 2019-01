Hubschrauberkollision: Bergungsarbeiten in Italien

Nach dem Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs mit einem Hubschrauber über dem Rutor-Gletscher im norditalienischen Skigebiet La Thuile sind am Samstag zwei Vermisste tot geborgen worden. Das Unglück forderte somit sieben Todesopfer und zwei Schwerverletzte, teilten die Rettungsmannschaften mit.

Bei den tot geborgenen Vermissten dürfte es sich um zwei Franzosen handeln, die sich an Bord des Leichtflugzeuges des Typs Jodel D140 befanden, berichteten italienische Medien. Rettungsteams im norditalienischen Aostatal hatten am Samstag die Suchaktion auf einer Höhe von 2.600 Metern fortgesetzt, die am Freitagabend wegen der Dunkelheit unterbrochen worden war.