Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Großbritannien

Absturz mit Militärhubschrauber kostet 3 Soldaten das Leben

Unglück bei morgendlicher Übung in Grafschaft Devon. Der Hubschrauber stürzte auf einem Feld ab.
03.06.2026, 18:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Hubschrauber schwebt über einem sandigen Gelände, während sich eine Person an einem Seil aus der Luft abseilt.

Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Südwesten Englands sind drei britische Marinesoldaten ums Leben gekommen. Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, verunglückten die drei Soldaten am Mittwoch bei einer morgendlichen Übung. Demnach stürzte der Hubschrauber auf einem Feld bei der Ortschaft Sourton in der Grafschaft Devon ab. Premierminister Keir Starmer sprach von "äußerst tragischen" Todesfällen. Er sprach den Familien der Verunglückten sein Beileid aus.

Die Absturzursache war zunächst unklar. Der Oberbefehlshaber der britischen Marine, Gwyn Jones, teilte mit, dass Ermittlungen eingeleitet worden seien.

"Wunder": Hubschrauber rast gegen Felswand – Pilot überlebt

Bereits im Jahr 2024 war ein Soldat beim Absturz eines Hubschraubers der britischen Marine ums Leben gekommen. Der Helikopter stürzte damals während einer Übung im Ärmelkanal nahe Dorset ab.

Großbritannien
Agenturen, best  | 

Kommentare