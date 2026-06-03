Absturz mit Militärhubschrauber kostet 3 Soldaten das Leben
Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Südwesten Englands sind drei britische Marinesoldaten ums Leben gekommen. Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, verunglückten die drei Soldaten am Mittwoch bei einer morgendlichen Übung. Demnach stürzte der Hubschrauber auf einem Feld bei der Ortschaft Sourton in der Grafschaft Devon ab. Premierminister Keir Starmer sprach von "äußerst tragischen" Todesfällen. Er sprach den Familien der Verunglückten sein Beileid aus.
Die Absturzursache war zunächst unklar. Der Oberbefehlshaber der britischen Marine, Gwyn Jones, teilte mit, dass Ermittlungen eingeleitet worden seien.
Bereits im Jahr 2024 war ein Soldat beim Absturz eines Hubschraubers der britischen Marine ums Leben gekommen. Der Helikopter stürzte damals während einer Übung im Ärmelkanal nahe Dorset ab.
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