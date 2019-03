Houston den vierten Tag in Rauch gehüllt

Am Tag vier nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Tanklager für Ölprodukte in der Nähe von Houston im US-Bundestaat Texas kämpft die Feuerwehr noch gegen Rauch und Flammen. Nach Auskunft von Meteorologen hat die Wetterlage geholfen, den Effekt der Wolke auf die Bevölkerung gering zu halten.