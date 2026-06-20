Bei einem Großbrand in einem Hotel in der Dominikanischen Republik ist eine Frau ums Leben gekommen. Außerdem seien fast 1.700 Touristen aus der Anlage im Südosten des Karibikstaates evakuiert worden, teilten die örtlichen Behörden am Freitag (Ortszeit) mit.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Behördenangaben um eine 46-jährige Italienerin. Es ist anzunehmen, dass sie an einer Rauchgasvergiftung starb. Laut der Tageszeitung Listin Diario soll es bis zu zehn weitere Verletzte geben. Mindestens drei davon mussten in örtliche medizinische Einrichtungen gebracht werden, wie die Ambulanz mitteilte.

Das Feuer war im Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel im Küstenort Bayahibe ausgebrochen.