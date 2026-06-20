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München: Güterzug stürzte fünf Meter tief von Brücke
Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt.
Ein Güterzug ist in München in der Nacht auf Samstag von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zuvor hatte die "Bild" über den Vorfall berichtet.
Zwei Waggons fielen von der Brücke und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handle sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei.
Die Polizei hat die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen abgesperrt. Der Sprecher schätzte in der Nacht, dass die Sperrung noch bis in die frühen Morgenstunden dauern werde.
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