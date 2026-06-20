Ein Güterzug ist in München in der Nacht auf Samstag von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zuvor hatte die "Bild" über den Vorfall berichtet.

Zwei Waggons fielen von der Brücke und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handle sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei.