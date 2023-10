Hongkong: Wetterdienst warnt vor herannahendem Taifun "Koinu"

Am Abend werde "Koinu" der Millionenmetropole "am nächsten kommen" und "etwa 70 Kilometer südlich an der Stadt vorbeiziehen", erklärte das Hongkonger Observatorium. Die Bevölkerung solle im Falle einer drohenden Sturmflut tiefer gelegene Gebiete meiden. Derzeit werde anhand der Windgeschwindigkeiten geprüft, ob eine höhere Warnstufe angebracht sei.

Derzeit bewegt sich "Koinu" mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern auf die Stadt zu. Seine höchste Geschwindigkeit lag bisher bei 145 Stundenkilometern.