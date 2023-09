Hongkong kämpft gegen Rekord-Regenmengen

Österreicher weiter vermisst

Auch der Süden Europas wurde vergangene Woche von riesigen Regenmengen geplagt. In Griechenland werden die Folgen der Unwetter immer konkreter sichtbar. Hunderte Menschen waren dort tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Im Zuge verschiedener Rettungsaktionen konnten nun rund 2000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Obwohl die Rettungskräfte noch nicht in alle Überflutungsgebiete vordringen konnten, gibt es bereits sieben bestätigte Todesopfer. Zu den zwei vermissten Österreichern besteht laut Außenministerium und Botschaft nach wie vor kein Kontakt. Bei ihnen soll es sich Medienberichten zufolge um ein Ehepaar aus Graz handeln.

In der Türkei und in Bulgarien werden ebenfalls die Schäden nach den massiven Regenfällen im Zuge der Rettungs- und Aufräumarbeiten schrittweise sichtbar. In der Türkei spricht man derzeit von mindestens acht Todesopfern, in Bulgarien geht man von mindestens vier Toten aus. Mittlerweile haben die Regenfälle in Südeuropa aber nachgelassen.