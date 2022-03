Holocaust-Überlebender Schwarzbaum mit 101 Jahren gestorben

Der Holocaust-Überlebende Leon "Henry" Schwarzbaum ist mit 101 Jahren in Deutschland gestorben. Schwarzbaum sei in der Nacht zum Montag in Potsdam gestorben, berichtete das Internationale Auschwitz Komitee am Montag.

"Mit großer Trauer, Hochachtung und Dankbarkeit verabschieden sich Überlebende des Holocaust in aller Welt von ihrem Freund, Leidensgenossen und Weggefährten Leon Schwarzbaum, der in den letzten Jahrzehnten seines Lebens zu einem der wichtigsten Zeitzeugen der Shoah geworden ist", erklärte das Komitee.