Weinstein wies im Rollstuhl neue Vorwürfe zurück

Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein hat in einem weiteren Verfahren den Vorwurf einer sexuellen Straftat zurückgewiesen. Vor einem Gericht in Manhattan plädierte Weinstein am Mittwoch auf nicht schuldig.

Der 72-Jährige, der sich in der vergangenen Woche einer Herzoperation unterziehen musste, erschien im Rollstuhl im Gerichtssaal.

Weinstein war 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden Über den neuen Vorwurf gegen den einstigen Filmmogul hatten in der vergangenen Woche die Zeitungen New York Post und New York Times berichtet. Die Anhörung dazu war wegen der angeschlagenen Gesundheit Weinsteins auf Mittwoch verschoben worden.

Weinstein war 2020 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats New York hob das Urteil jedoch im Frühjahr wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Weinstein blieb in Haft, da er in einem anderen Verfahren in Los Angeles im Februar 2023 ebenfalls wegen Vorwürfen sexueller Gewalt zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Ashley Judd unter Anklägerinnen Die Neuauflage des New Yorker Prozesses gegen Weinstein soll am 12. November beginnen. Mehr als 80 Frauen werfen dem einstigen Produzenten Belästigung, sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigung vor. Unter ihnen sind prominente Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Ashley Judd. Weinstein weist alle Vorwürfe zurück und behauptet weiterhin, die sexuellen Begegnungen seien einvernehmlich gewesen.