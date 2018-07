Höhlentaucher: "Es wird für alle lebensgefährlich"

Der österreichische Arzt und Höhlentaucher Martin Göksu spricht über die gefährliche Bergung, die nun in der Höhle in Thailand bevorsteht. Bekannt wurde er, als er 2014 tagelang in der bayerischen Riesending-Höhle beim verunglückten Forscher Johann Westhauser ausharrte.

KURIER: Die Kinder, die in der Höhle in Thailand festsitzen, können nicht einmal schwimmen. Wie bringt man denen das Tauchen bei?

Martin Göksu: Das wird eine reine Kopfsache, weil sie in eine lebensfeindliches Medium müssen. Der Kopf sagt ihnen prinzipiell, dass sie dort sterben und jetzt sollen sie unter Wasser über ein Mundstück Luft atmen.

Welche Gefahren lauern?

Primär, dass unter Wasser Panik aufkommt. Die Kinder brauchen Sicherheit, müssen sich beim Tauchen aber auf einen Blindflug einstellen. Sie sehen bis zum Glas der Taucherbrille, dann ist alles beige, grau und schwarz. Ich gehe davon aus, dass bereits ein Führungsseil installiert wurde, das dürfen die Beteiligten beim Weg aus der Höhle nie verlieren. Wichtig ist, dass zwei Taucher ein Kind in die Mitte nehmen, immer Körperkontakt halten, es bei der Hand nehmen und sich entlang des Seils weiter tasten. Der Tauchgang könnte Stunden dauern. Keiner weiß, wie die Kinder reagieren; es wird für alle lebensgefährlich, weil die Kinder in Panik geraten könnten. Die sind in einer psychischen Ausnahmesituation müssen eventuell unter Wasser Todesängste ausstehen.