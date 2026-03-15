Zum Hauptinhalt springen Donna Hudson war sich sicher, dass sie die Hochzeit ihres Enkelsohnes verpassen würde, nachdem sie sich am Tag der Trauung die Hüfte gebrochen hatte. Doch dann wurde sie mit einer Zeremonie im Krankenzimmer überrascht.

Oma stürzte am Hochzeitstag von Enkel Hudson wurde in das Centra Lynchburg General Hospital in Lynchburg, Virginia, eingeliefert. Dort wurde sie aufgrund eines Hüftbruchs operiert. In einer Pressemitteilung erinnerte sich die Frau an den Unfallvorgang im Ferienhaus, das ihre Familie für die Hochzeit gemietet hat, zurück: "Ich kam morgens um sieben Uhr herunter, um mir eine Tasse Kaffee zu machen", erzählte Hudson. "Ich dachte, ich wäre auf dem Boden gelandet, aber ich hatte eine Stufe verfehlt."

Sechs Stunden nach ihrem Sturz war Hudson im OP-Saal. Währenddessen heirateten ihr Enkel Sam und seine Verlobte Laurel. Doch damit die Großmutter nicht den wichtigsten Tag ihres Enkels verpassen muss, überlegte sich das frisch vermählte Paar eine Überraschung. Sam und Laurel heirateten erneut vor dem Krankenbett von Oma Donna.