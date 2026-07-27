UNO warnt: Weltweite HIV-Epidemie droht wieder aufzuflammen

Die Vereinten Nationen (UNO) warnen vor einem Wiederaufflammen der weltweiten HIV-Epidemie aufgrund deutlicher Einschnitte bei den Finanzmitteln. Die Gelder seien im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar gesunken und hätten damit den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten erreicht, teilte die UNO-Organisation UNAIDS am Montag zum Auftakt der Internationalen Aids-Konferenz in Brasilien mit.

UNO warnt: Fortschritte werden zunichtegemacht

Ohne erneutes Engagement drohten die hart erkämpften Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte zunichtegemacht zu werden. Das globale Ziel, Aids bis 2030 als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit zu beseitigen, sei in Gefahr. Im vergangenen Jahr hätten sich rund 1,2 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, hieß es.