Hitzewelle: Pakistan erwartet fast 50 Grad

Pakistans Behörden haben in den heißesten Provinzen vor extremer Hitze gewarnt. "Es wird erwartet, dass die Temperaturen im südlichen Punjab und in einigen Gebieten von Sindh auf bis zu 50 Grad steigen werden", sagte Pakistans leitender Meteorologe Sardar Sarfraz am Dienstag. Die Behörden rieten den Landesbewohnern, sich in kühleren Innenräumen aufzuhalten.

