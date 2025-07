Bis zu 45 Grad: 5 Hitzetote an Stränden in Apulien

Innerhalb von nur 24 Stunden sind am Montag und Dienstag an den Stränden des Salento, dem Adria-Küstengebiet im Süden der Region Apulien am Stiefelabsatz Italiens, fünf Menschen ums Leben gekommen.

Am Dienstag verloren zwei Urlauber nach plötzlichen medizinischen Notfällen am Strand ihr Leben. Gegen Mittag erlitt ein etwa 60-jähriger Mann einen Zusammenbruch beim Baden im Meer von Torre dell'Orso , einem Ortsteil der Badeortschaft Melendugno.

Drei Todesfälle allein am Montag

Kurz zuvor war es in Torre Inserraglio zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Ein 82-jähriger Mann, der in einem nahe gelegenen Ferienresort urlaubte, erlitt am Strand eines Badelokals einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Auch hier halfen sofort Badegäste, Rettungsschwimmer und medizinisches Personal - jedoch ohne Erfolg. Die Carabinieri und die Küstenwache nahmen Ermittlungen auf; der Leichnam wurde der Ehefrau übergeben.

Bereits am Montag hatte es drei weitere Todesfälle gegeben: Am Strand des Urlaubsortes Porto Cesareo starb ein 79-Jähriger. Ein 66-jähriger Unternehmer aus der Stadt Ostuni erlitt einen tödlichen Anfall an Bord seines Bootes. Davor verlor eine 19-Jährige aus Moldawien, die mit ihren Eltern in Italien urlaubte, ihr Leben.