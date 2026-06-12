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Klimawandel

Höchste Juni-Temperatur aller Zeiten in der Antarktis gemessen

15,4 Grad statt -6,2 Grad im Juni: Eine Messstation im Südpolgebiet meldet einen Temperaturrekord.
12.06.2026, 07:35

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Schneebedeckte Berge mit Gletschern, felsige Küste und einige rote Gebäude am Ufer eines tiefblauen Meeres.

Zusammenfassung

  • An der Esperanza Base in der Antarktis wurde am 6. Juni mit 15,4 Grad Celsius die höchste Juni-Temperatur aller Zeiten gemessen.
  • Auch andere Forschungsstationen verzeichneten seit Monatsbeginn ungewöhnlich hohe Temperaturen.
  • Experten zufolge schmilzt das antarktische Eis derzeit schneller als üblich aufgrund der hohen Temperaturen.

In der Antarktis ist die höchste Juni-Temperatur aller Zeiten gemessen worden. Wie der nationale Wetterdienst von Argentinien am Donnerstag mitteilte, wurde an der Forschungsstation Esperanza Base am 6. Juni eine Temperatur von 15,4 Grad Celsius gemessen. So hoch sei das Thermometer in der Antarktis zuvor noch nie geklettert. Die Juni-Durchschnittstemperatur an der Esperanza-Station liegt den Angaben zufolge eigentlich bei minus 6,2 Grad.

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Auch an anderen Forschungsstationen wurden den Angaben zufolge seit Beginn des Monats ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Der bisherige Juni-Rekordwert für die Antarktis stammt aus dem Jahr 1998. Damals wurden 13,3 Grad gemessen.

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Agenturen, bqu  | 

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