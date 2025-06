Unerklärliche Anomalien

Stephanie Wissel, außerordentliche Professorin für Physik, Astronomie und Astrophysik an der Penn State University, erklärte in einer Pressemitteilung, dass die ersten Radiowellen in einem steilen Winkel, etwa 30 Grad unter der Eisoberfläche, eintrafen. "Obwohl der Ursprung dieser Ereignisse noch unklar ist, deutet unsere neue Studie darauf hin, dass derartige Ereignisse bei einem Experiment mit langer Belichtungszeit wie dem Pierre-Auger-Observatorium nicht beobachtet wurden. Dies deutet also nicht auf neue physikalische Phänomene hin, sondern liefert eher weitere Informationen, die zu dieser Geschichte beitragen."