Italien gerät erneut in den Würgegriff der afrikanischen Hitzewelle.

Zunächst wird es im Süden noch etwas instabil bleiben, danach wird ganz Italien von dem Hochdruckgebiet erfasst. Ab Mittwoch soll es vor allem in der Toskana mit 35 Grad besonders warm werden.

Trockenheit

Die starke Hitze führt in Süditalien zu enormer Trockenheit. Nach einem niederschlagsarmen Winter und einem unbeständigen Frühling hat die heiße Jahreszeit die bereits bestehende Wasserkrise verschärft. In Sizilien kommt es zu nahezu leeren Stauseen und Wasser-Rationierungen in bewohnten Gebieten .

Mehrere italienische Regionen haben angesichts der Hitzewelle Schutzmaßnahmen für Arbeiter beschlossen. Eine Verordnung ist in der Lombardei in Kraft, die bis zum 15. September Außenarbeiten zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr in Bau-, Steinbruch-, Landwirtschafts- und Gartenbausektoren verbietet.