„Historischer Wintersturm“ fegt über weite Teile der USA

Die Front des mächtigen Wintersturms erstreckt sich über 4.000 Kilometer – von der West- bis zur Ostküste der USA. Für 29 (der insgesamt 50) Bundesstaaten wurde eine Wetterwarnung ausgegeben, betroffen sind 65 Millionen US-Bürger. Der Nationale Wetterdienst spricht von einem „historischen Wintersturm“.

Besonders schlimm ist die Situation in den nördlichen Bundesstaaten. In Montana, Wyoming, North sowie South Dakota werden Temperaturen von bis zu minus 22 Grad gemessen. In Michigan, Illinois und Wisconsin fiel in der Nacht zum Donnerstag in weiten Teilen der Strom aus. Mehr als 700.000 Haushalte mussten zumindest zeitweise ohne Elektrizität auskommen. Begleitet wurde der Sturm von heftigen Schneefällen und sich ansammelnden Eis. Landesweit mussten Hunderte Flüge gestrichen werden.