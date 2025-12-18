-53 Grad: Kälteeinbruch in Kanada – trifft er auch Europa?

Im kanadischen Yukon wurden vor ein paar Tagen Rekordtemperaturen von bis zu minus 53 Grad gemessen. Meteorologen warnen, dass derart niedrige Temperaturen zu diesem Zeitpunkt im Winter seit Jahrzehnten nicht registriert wurden. Die extreme Kälte wurde durch einen starken Ausbruch arktischer Luftmassen ausgelöst, die sich infolge einer Störung des Polarwirbels nach Süden ausgebreitet hat.

Der Polarwirbel ist eine großräumige Zirkulation kalter Luft in der Stratosphäre, die bei stabiler Ausprägung dazu beiträgt, arktische Kaltluft in hohen Breiten zu halten. Kommt es jedoch zu einer plötzlichen Erwärmung der Luft über dem Nordpol, kann der Polarwirbel geschwächt oder gestört werden. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass kalte Luftmassen nach Mitteleuropa, Russland oder Nordamerika gelangen.