Das Wetter bleibt winterlich, die Temperaturen sinken weiter - auch im Osten Österreichs. Schrems ist am Freitag der Kältepol Niederösterreichs gewesen. In der Stadtgemeinde im Bezirk Gmünd wurden in der Früh minus 13 Grad gemessen, berichtete der Landespressedienst.

Null Grad waren es hingegen in Blindenmarkt (Bezirk Melk) und Atzenbrugg (Bezirk Tulln). Und: Auf Straßen im Bundesland war abschnittsweise Glätte durch gefrierenden Nebel möglich, etwa im Mostviertel sowie im Raum Weitra (Bezirk Gmünd), Krems und Tulln.