"Hirnfressende Amöbe": Behörden besorgt über Infektionsgeschehen

Im südindischen Bundesstaat Kerala schlagen die Behörden Alarm wegen zunehmender Todesfälle durch eine das Gehirn zerstörende Amöbe. Zwar seien die Fallzahlen immer noch sehr niedrig, die Zahl der Todesfälle habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr aber verdoppelt, erklärten die Behörden am Donnerstag. Demnach wurden seit Jahresbeginn 72 Infektionen mit der Amöbe Naegleria fowleri registriert und 19 Todesfälle. 2024 waren es demnach 36 Infektionen und neun Todesfälle.

Von den diesjährigen Fällen wurden allein 24 Infektionen und neun Todesfälle im September gemeldet. Der Arzt Altaf Ali, der zu einer Taskforce zur Eindämmung der Fälle in Kerala gehört, äußerte sich besorgt, dass die diesjährigen Infektionen in Kerala verstreut und nicht wie bisher in einzelnen begrenzten Gebieten aufträten. Als Konsequenz gebe es "Tests in großem Stil in dem Bundesstaat, um Fälle zu entdecken und zu behandeln", sagte der Mediziner der Nachrichtenagentur AFP.

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wird Naegleria fowleri oft als "hirnfressende Amöbe" bezeichnet, weil sie das Hirn befallen und Hirngewebe zerstören könne. Wenn die Amöbe das Gehirn eines Menschen erreicht, kann dies demnach eine Infektion verursachen, die in 95 Prozent der Fälle tödlich ist. Naegleria-fowleri-Infektionen seien "sehr selten, aber fast immer tödlich", heißt in in den CDC-Erläuterungen.