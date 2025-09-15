Heimwerker, aufgepasst: Dieser Schraubenzieher könnte giftig sein

Der aufladbare Schraubenzieher der Marke Proxxon wird zurückgerufen. Konkret handelt es sich um den ASD E-Schraubendreher mit der Modellnummer 22295. Die Verwendung könnte gesundheitliche Folgen für die Verwenderinnen und Verwender nach sich ziehen.

Laut der EU-Plattform Safety Gate weist das Kunststoffmaterial des Produkts eine übermäßige Konzentration an Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) auf (gemessener Wert: 5,6 Gewichtsprozent). Dieses Phthalat kann das menschliche Fortpflanzungssystem schädigen.

Produkt wird aus dem Verkehr gezogen

Das Produkt entspreche weder der REACH-Verordnung noch der europäischen Norm EN 62321. Aus diesem Grund wird es sofort aus dem Verkehr gezogen. Nutzer sind angehalten, den Schraubenzieher nicht mehr zu verwenden.