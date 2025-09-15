Heimwerker, aufgepasst: Dieser Schraubenzieher könnte giftig sein
Ein beliebter Schraubenzieher wird zurückgerufen. Es sollen schädliche Stoffe darin enthalten sein.
Der aufladbare Schraubenzieher der Marke Proxxon wird zurückgerufen. Konkret handelt es sich um den ASD E-Schraubendreher mit der Modellnummer 22295. Die Verwendung könnte gesundheitliche Folgen für die Verwenderinnen und Verwender nach sich ziehen.
Laut der EU-Plattform Safety Gate weist das Kunststoffmaterial des Produkts eine übermäßige Konzentration an Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) auf (gemessener Wert: 5,6 Gewichtsprozent). Dieses Phthalat kann das menschliche Fortpflanzungssystem schädigen.
Produkt wird aus dem Verkehr gezogen
Das Produkt entspreche weder der REACH-Verordnung noch der europäischen Norm EN 62321. Aus diesem Grund wird es sofort aus dem Verkehr gezogen. Nutzer sind angehalten, den Schraubenzieher nicht mehr zu verwenden.
