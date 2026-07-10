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Gewalttat in Hessen: Deutscher soll Mutter angezündet und getötet haben

Der Mann beging die Tat vor den Augen der 103-jährigen Großmutter. Sie wurde verletzt. Die Mutter des Täters starb noch vor Ort.
10.07.2026, 08:30

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Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

Ein 45 Jahre alter Mann soll in Hessen vor den Augen seiner Großmutter seine 76-jährige Mutter angegriffen und angezündet haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei im hessischen Wiesbaden und die Limburger Staatsanwaltschaft am späten Donnerstag mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag nach einem Streit in einem Wohnhaus in Hünfelden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Gewalt ist gelernt – und fast immer männlich

Während der Tat soll auch die 103-jährige Großmutter des Mannes anwesend gewesen sein. Die 103-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch am Abend festgenommen werden. Bei der Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an.

Österreich
Agenturen, dida  | 

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