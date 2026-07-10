Gewalttat in Hessen: Deutscher soll Mutter angezündet und getötet haben
Ein 45 Jahre alter Mann soll in Hessen vor den Augen seiner Großmutter seine 76-jährige Mutter angegriffen und angezündet haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei im hessischen Wiesbaden und die Limburger Staatsanwaltschaft am späten Donnerstag mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag nach einem Streit in einem Wohnhaus in Hünfelden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.
Während der Tat soll auch die 103-jährige Großmutter des Mannes anwesend gewesen sein. Die 103-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch am Abend festgenommen werden. Bei der Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Das Krisentelefon MÄNNERINFO steht Burschen und Männern (und deren Angehörigen) in akuten Konflikt- und Krisensituationen rund um die Uhr zur Verfügung. Anrufer bleiben auf Wunsch anonym, die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.
Telefonnummer MÄNNERINFO: 0800-400-777
Die Experten der Männerberatung unterstützen bei der Bewältigung der aktuellen Situation, vermitteln weiterführende Informationen, Beratungsangebote, Notschlafstellen, Rechtsberatung, Anti-Gewalt-Trainings und sind Schnittstelle und Vermittler zu den Männerberatungsstellen in ganz Österreich.
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