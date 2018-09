Heiligenkreuzer Mönche im Osten

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch von der SPD würdigte die Zisterzienser aus Heiligenkreuz als „Leuchttürme des Geistes und der Spiritualität“. Es sei ein Glücksfall für Brandenburg, dass in einer Region mit mehrheitlich nicht religiös gebundener Bevölkerung nun ein „Ort des Austausches über unterschiedliche Weltanschauungen“ werden könne.

Auf Initiative des Görlitzer Bischofs Wolfgang Ipolt wurden die Heiligenkreuzer Mönche ausgewählt. Sie sollen zeigen, dass sich die Suche nach Gott lohne. Denn „Verunsicherung, Herumirren, Haltlosigkeit, ja auch Zorn und Hass machen sich manchmal schnell breit“, spielte der Bischof auf die Demonstrationen in Chemnitz an. An die Mönche gerichtet, sagte er: „Seien Sie frohe Gefährten für die Menschen, die hierher nach Neuzelle kommen und nach Antworten für ihr Leben suchen.“