Heftige Waldbrände auf Gran Canaria

Wegen des Waldbrandes auf Gran Canaria sind rund 5.000 Menschen aus einem Touristengebiet in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer im bergigen Zentrum der spanischen Ferieninsel habe seit Samstag rund 3.400 Hektar Land zerstört, teilten die Behörden am Sonntag mit. Regionalpräsident Angel Víctor Torres warnte am Abend, der Waldbrand sei "extrem heftig" und nicht unter Kontrolle.