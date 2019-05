Hauseinsturz in Shanghai: Mindestens fünf Tote

Beim Einsturz auf einer Baustelle in Shanghai sind mindestens fünf Bauarbeiter ums Leben gekommen. 14 konnten gerettet werden und seien in einem stabilen Zustand, wie Rettungskräfte am Donnerstag mitteilten. Von den mehr als 20 Verschütteten seien bisher 19 aus den Trümmern gezogen worden. Für fünf von ihnen kam dabei jede Hilfe zu spät.