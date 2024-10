Nach Herz-OP: Nun bekam Weinstein in Haft auch noch Krebs-Diagnose

Schon vor wenigen Wochen wurde der frühere Filmmogul Harvey Weinstein wegen eines akuten gesundheitlichen Notfalls von seiner berüchtigten New Yorker Gefängnisinsel in ein Krankenhaus verlegt . Der verurteilte Sexualstraftäter wurde für eine Not-Operation am Herzen von Rikers Island in eine Klinik gebracht wurde.

Das berichten mehrere US-Medien. Weinstein leidet demnach unter chronischer, myeloischer Leukämie und wird im Gefängnis in New York behandelt.

Prozess-Neuauflage im November

Weinstein war 2020 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats New York hob das Urteil jedoch im Frühjahr wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Weinstein blieb jedoch in Haft, da er in einem anderen Verfahren in Los Angeles im Februar 2023 ebenfalls wegen Vorwürfen sexueller Gewalt zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war.