Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein steht in New York erneut vor Gericht. 2013 habe der heute 74-Jährige eine angehende Schauspielerin in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt, sagte die Staatsanwaltschaft in ihrem Auftaktplädoyer vor Gericht, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Es gehe bei diesem Fall um "Macht, Kontrolle und Manipulation".

Die Anwälte von Weinstein, der auch selbst im Gerichtssaal anwesend war, argumentierten, dass es sich um eine einvernehmliche Beziehung zwischen den beiden gehandelt habe. In den vergangenen Tagen war in dem Verfahren eine Jury ausgewählt worden.