Harvey Weinstein: Erneute Verurteilung wegen Vergewaltigung

Eine Geschworenenjury in Manhattan hat Harvey Weinstein am Mittwoch in einem neuen Verfahren wegen eines Sexualverbrechens schuldig gesprochen. Das Verfahren fand statt, nachdem ein Berufungsgericht des Bundesstaates im vergangenen Jahr das ursprüngliche Urteil von 2020 gegen den ehemaligen Filmproduzenten aufgehoben hatte.

Weinstein, einst einer der einflussreichsten Männer in Hollywood, wurde in diesem Verfahren von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, eine angehende Schauspielerin vergewaltigt und zwei weitere Frauen sexuell angegriffen zu haben. Der 73-Jährige plädierte auf nicht schuldig und bestritt jegliche Übergriffe oder nicht einvernehmlichen sexuellen Kontakt. In ihrem Schlussplädoyer am 3. Juni erklärten die Ankläger gegenüber den zwölf Geschworenen, die Beweise zeigten deutlich, wie Weinstein seine Macht und seinen Einfluss nutzte, um Frauen zu manipulieren und zu missbrauchen.