Ein Polizist aus dem US-amerikanischen Dunellen, New Jersey, hat mit seiner sechsstündigen Aktion für Schlagzeilen gesorgt. Der Beamte verkleidete sich am 29. Juli als Busch und stellte sich in grüner Montur sowie Ferngläsern an den Straßenrand. Er beobachtete, welche Autofahrer und -fahrerinnen ein Handy am Steuer betätigten. Seine „Ausbeute“ konnte sich sehen lassen: Insgesamt 74 Strafzettel hat er an diesem Tag vergeben.

Warum hat sich der Polizist als Busch verkleidet? Die Polizeikontrolle fand laut Fox 29 auf einem stark frequentierten Abschnitt der Innenstadt von Dunelle statt, wo auch viele Fußgänger und -gängerinnen unterwegs sind. Mit der Tarnung konnte der Polizist Verkehrssünder und -sünderinnen effektiv auflauern.