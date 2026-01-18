Alkoholisierte Seniorin: Polizist bei Kontrolle angefahren

In Wien-Döbling kam es am späten Samstagabend zu einem Zwischenfall bei einer Verkehrskontrolle. Eine 74-jährige österreichische PKW-Lenkerin soll gegen 22:50 Uhr auf der Heiligenstädter Straße einen Polizeibeamten angefahren haben, der gerade eine Verkehrskontrolle mit einem anderen Fahrzeug durchführte.

Der Beamte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.