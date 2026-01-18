Alkoholisierte Seniorin: Polizist bei Kontrolle angefahren
In Wien-Döbling kam es am späten Samstagabend zu einem Zwischenfall bei einer Verkehrskontrolle. Eine 74-jährige österreichische PKW-Lenkerin soll gegen 22:50 Uhr auf der Heiligenstädter Straße einen Polizeibeamten angefahren haben, der gerade eine Verkehrskontrolle mit einem anderen Fahrzeug durchführte.
Der Beamte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Alkoholtest positiv
Bei der 74-jährigen Fahrerin wurde laut Polizeibericht ein Alkoholwert von 0,9 Promille festgestellt. Ihr wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr Anzeige erstattet. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.
Auch Beifahrer unter Alkoholeinfluss
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem weiteren Vorfall: Der 80-jährige Beifahrer, der laut Polizei augenscheinlich ebenfalls alkoholisiert war, setzte sich ans Steuer des Fahrzeugs und parkte es um. Die Beamten schritten erneut ein. Da sich der Mann weigerte, einen Alkoholtest durchführen zu lassen, wurde auch ihm der Führerschein abgenommen. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten vorläufig den Fahrzeugschlüssel.
Kommentare