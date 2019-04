Handschellen statt Aufguss: Verdächtiger in Sauna verhaftet

Die Polizeiwache von Rinkeby in Schweden scheint überaus motivierte Gesetzeshüter zu beschäftigen. Dies zeigt ein Bericht auf deren Facebookseite, der durchaus schmunzeln lässt.

Verbrecherjagd im Adamskostüm

Bei einem entspannten Saunagang wollte ein Beamter in Stockholm die Seele baumeln lassen. Dabei fiel ihm ein Mann auf, der per Haftbefehl gesucht wird. Sein Diensteifer war trotz fehlender Kleidung scheinbar ungehemmt, weshalb der Polizist auf den Verdächtigen zuging und dessen Verhaftung aussprach. Anschließend wurde der Mann, der wegen schwerer Körperverletzung in der Fahndung stand, von alarmierten (und bekleideten) Kollegen abgeführt.