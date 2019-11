Hand von vermisstem Urlauber in Magen von Hai entdeckt

Auf Reunion verschwand am Samstag ein schottischer Tourist. Er kehrte nicht vom Baden in der Lagune bei La Saline in Indischen Ozean zurück. Marinebiologen fingen wenig später für Forschungszwecke fünf Tigerhaie. In einem der Haie fanden sie bei der Autopsie die Hand eines Mannes. Es war die des seit Samstag vermissten schottischen Urlaubers. Seine Frau identifizierte die Hand ihres 44-jährigen Mannes anhang des Eherings.