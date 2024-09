Erst vor einer Woche hatte ein weiterer 13-Jähriger in Tscheljabinsk in der Ural-Region drei Mitschüler und eine Lehrerin mit einem Hammer verletzt. Die Motive für beide Angriffe waren zunächst unklar. Russischen Medienberichten zufolge nahmen die Täter in beiden Fällen möglicherweise an einer Art Online-Mutprobe teil.

Noch bis vor wenigen Jahren waren Angriffe in russischen Schulen eine absolute Seltenheit, in jüngerer Zeit nahm ihre Zahl jedoch zu. So erschoss eine 14-Jährige im vergangenen Dezember an einer Schule in Brjansk eine Mitschülerin und anschließend sich selbst. Im September 2022 wurden bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in Ijewsk im Zentrum des Landes 18 Menschen getötet, 2021 tötete ein Angreifer in einer Schule in Kasan in der Region Tatarstan neun Menschen.