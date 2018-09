Hambacher Forst: Polizei setzte Räumung der Baumhäuser fort

Nach einer Nacht ohne Zwischenfälle im Hambacher Forst hat die Polizei am Freitag die Räumung der Baumhäuser von Umweltschützern und Braunkohlegegnern fortgesetzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren bereits am frühen Morgen wieder mehrere Hundertschaften zum Einsatz an Ort und Stelle.

Am Donnerstag hatten Spezialkräfte die ersten Aktivisten aus den Baumhäusern geholt und einige der jahrelang geduldeten Bauten zerstört. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen. In der Nacht sicherten Polizisten die bereits geräumten Waldstücke ab.

Nahezu 4.000 Hektar gerodet

Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle baggern zu können. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß. Nach Angaben des Tagebau-Betreibers RWE Power wurden bisher 3.900 Hektar für den Kohleabbau gerodet.