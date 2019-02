Haie im Mittelmeer: Ungewöhnlich viele vor Israel gesichtet

Gefährdete Sandbankhaie

Der Wissenschafter von der Universität Haifa untersucht seit vier Jahren, was die Tiere ins östliche Mittelmeer treibt. In den letzten 100 Jahren seien 95 Prozent der Mittelmeer-Haie ausgerottet worden, sagte Bigal. Umso erstaunlicher sei es, so viele Exemplare der gefährdeten Sandbankhaie (Carcharhinus plumbeus) an einem Ort zu sehen.