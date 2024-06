Haiattacke: drei Verletzte durch Haiangriff in Florida

Die Attacken geschahen im Abstand von nur etwa eineinhalb Stunden an zwei Stränden , die rund sechs Kilometer voneinander entfernt sind, wie die Feuerwehr im Bezirk Walton am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Zunächst sei am frühen Nachmittag eine 45-jährige Frau nahe Inlet Beach von einem Hai gebissen worden, als sie mit ihrem Mann im Wasser war. Sie sei am Oberkörper sowie am linken Arm schwer verletzt worden und befinde sich in kritischem Zustand.